«Повар Путина» Пригожин предложил Навальному продать права на фильмы ФБК в обмен на погашение долга

Бизнесмен Евгений Пригожин, считающийся близким к президенту России Владимиру Путину, предложил оппозиционеру Алексею Навальному продать ему все права на фильмы и страницы в соцсетях Фонда борьбы с коррупцией в обмен на погашение долга перед его компанией «Московский школьник», которую связывают с самим Пригожиным. Заявление Пригожина распространила пресс-служба подконтрольной ему компании «Конкорд».

По словам представителей пресс-службы, Пригожин хочет получить права на аудиовизуальные произведения (фильмы, видеоролики и прочие, со всеми исходными материалами), права на товарные знаки и средства индивидуализации, а также страницы в социальных сетях.

«В свою очередь, я готов оплатить задолженность, установленную решением суда в размере 58 438 974 рублей. В случае согласия предлагаю назначить представителя для проведения переговоров и обсуждения условий данного договора об отчуждении исключительных прав и оплаты данной сделки», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне оппозиционер Алексей Навальный заявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией из-за решения суда, согласно которому сам оппозиционер, Любовь Соболь и ФБК обязаны выплатить почти 88 млн рублей компании «Московский школьник», которую связывают с Пригожиным. Иск был подан после выпущенного фондом расследования о поставках еды в московские школы и детские сады.

Бизнесмена Пригожина считают близким к российскому президенту Владимиру Путину, его связывают с «фабрикой троллей» — петербургским Агентством интернет-исследований, сотрудники которого пишут комментарии в соцсетях в поддержку российской политики. В СМИ бизнесмена также называют «поваром Путина».