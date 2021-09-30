Потомки Демидовых приедут на грандиозную осеннюю ярмарку мастеров в Черноисточинск

9 октября в «АртРезиденции» в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом пройдёт «Широкая Демидовская ярмарка» (6+). С 15:00 до 20:00 гостей ждёт масса активностей. Событие проводится в рамках XI Демидовской ассамблеи, которая с 8 по 11 октября состоится на исторических территориях присутствия династии Демидовых: в Нижнем Тагиле, Невьянске и Черноисточинске.

На большую осеннюю ярмарку в Черноисточинск приедут более 40 мастеров традиционного промысла со всей Свердловской области. Они представят свои изделия, фермерскую продукцию с дегустацией. Также на ярмарке состоятся творческие мастер-классы, выступления фольклорных коллективов Горнозаводского управленческого округа, выставка работ уральских художников с пленэров на реке Чусовой. Вся программа пройдёт в здании старого Демидовского завода, из активности на улице — мастер-классы кузнецов. Для гостей ярмарки будет работать фудкорт.

Из Нижнего Тагила и Екатеринбурга в Черноисточинск будет организован бесплатный трансфер. Чтобы стать пассажиром автобуса, нужно заранее зарегистрироваться.

Как рассказала менеджер проектов уральского продюсерского центра Свердловской области по развитию креативных индустрий «Уральский авангард» Екатерина Третьякова, событие в Черноисточинске запустит серию тематических ярмарок в 25 регионах России и других странах мира, в которых Демидовы оставили своё наследие.

«Широкую Демидовскую ярмарку» посетит делегация представителей крупнейших музеев России, Великобритании, США, Греции, Италии, Финляндии и Франции во главе с президентом Международного Демидовского фонда Эдуардом Росселем. Кроме того, на ярмарке ждут потомков Демидовых — Кристиана Таммипуу и Ирэн Комо-Демидову, которые живут в Европе.