Потерпевший сотрудник Росгвардии впервые прокомментировал приговор Устинову

Пострадавший росгвардеец Александр Лягин впервые прокомментировал приговор актёру Павлу Устинову, пишет Znak.com.

В начале процесса представитель прокуратуры Анастасия Зверева заявила, что «исправление Устинова возможно без изоляции от общества», в связи с чем государственный обвинитель попросила суд изменить актёру наказание на не связанное с лишением свободы, но назначенный ранее срок — 3,5 года — оставить без изменения. Сторона защиты в свою очередь заявила суду, что приговор Устинову должен быть отменён в полном объёме.

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы адвокатов Устинова на приговор Лягин заявил, что полностью солидарен с позицией прокуратуры, которая заключается в том, что приговор Устинову слишком суров. Говорить что-либо ещё сотрудник Росгвардии отказался, объяснив это тем, что впервые участвует в процессе, где его просят высказать личное мнение.

Напомним, по версии следствия, на акции протеста 3 августа в Москве актёр Павел Устинов оказал сопротивление сотруднику Росгвардии, в результате чего тот якобы получил вывих плеча. Суд приговорил Устинова к трём с половиной годам колонии по статье 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти»). Сам Устинов свою вину не признал — он настаивает, что не участвовал в митинге и просто ждал своего друга около Пушкинской площади, что подтверждает видео, на котором запечатлено задержание Устинова. Однако судья не стал изучать записи и приобщать их к делу.

Во время следствия и суда в поддержку Устинова выступили представители актёрского, педагогического сообщества, а также музыканты и даже представители РПЦ. В серии одиночных пикетов в Москве в поддержку актёра приняли участие сотни людей. Петиция в защиту Устинова набрала более 100 тысяч голосов.