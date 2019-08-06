Потери ЦБ от санации банков составили от 750 млрд до 1,4 трлн рублей

Центробанк России оценивает свои потери от санации банков по новому механизму на сумму от 750 млрд до 1,4 трлн рублей, заявил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев.

По его словам, размер потерь зависит от исков о возмещении убытков бывшими контролирующими лицами банков. Поздышев уточнил, что ЦБ планирует вернуть 965 млрд рублей (или 40,2%) с «определённого контура проблемных активов в 2,4 трлн рублей». Как отметил зампред ЦБ, часть активов — 233 млрд рублей — удалось вернуть в 2018 году при создании на базе банка «Траст» Фонда непрофильных активов, аккумулирующего «плохие» кредиты и непрофильные активы крупнейших санируемых банков. В течение ближайших пяти лет ЦБ рассчитывает вернуть с баланса «Траста» ещё 482 млрд рублей.

«Весь объём активов, который попал в периметр финансового оздоровления в 2017 году, — 7 трлн рублей. Из них мы оценили 2,4 трлн рублей как проблемные и непрофильные, которые стали объединять в банк непрофильных активов. Ещё около 300 млрд рублей проблемных активов оставалось в "ФК Открытие", чтобы сохранить преемственность в работе с ними и не делать баланс "Открытия" стерильным», — рассказал Василий Поздышев.

1 мая 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании управляющей компании, которая занялась санацией банков, — Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Эта структура на 100% принадлежит ЦБ. Для санации банков через ФКБС деньги предоставляет государство. С середины 2017 по май 2019 года ЦБ выделил на санацию банков через ФКБС 2,3 трлн рублей.