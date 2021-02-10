Потанин выделил 500 млн рублей для создания лаборатории под руководством нобелевского лауреата Константина Новосёлова из Нижнего Тагила

Бизнесмен Владимир Потанин выделил из личных средств 500 млн рублей на создание в России Лаборатории физики программируемых функциональных материалов, руководить которой будет нобелевский лауреат из Нижнего Тагила Константин Новосёлов.

Как говорится на сайте холдинга Потанина «Интеррос», пожертвованные средства полностью закроют потребности лаборатории на первые 5 лет её работы. Сама лаборатория станет первой в Центре изучения мозга и сознания. Исследования проводятся на стыке физики, математики, биологии, психологии. Учёные будут использовать для этого известные нанотехнологии и создавать новые.

«Мы живём в эпоху искусственного интеллекта, появления новых, совершенно фантастических материалов и технологий, и очень важно, чтобы в этом стратегическом направлении науки Россия оставалась в первых рядах. Тем самым мы создаём важный задел на будущее для нашей страны и россиян. Будущие поколения смогут воплотить полученные новые знания в технологии для реальной экономики», — отметил Потанин.

Тагильчанин Константин Новосёлов в 2010 году вместе с наставником Андреем Геймом получил Нобелевскую премию за основополагающие эксперименты с графеном. Сейчас учёный с мировым именем живёт в Сингапуре. Сегодня он работает на самом острие фундаментальной науки, соединяя новейшие познания в квантовой физике и биотехнологиях.