Посёлок под Нижним Тагилом претендует на звание лучшей туристической деревни

Посёлок Висим вошёл в тройку лидеров отборочного этапа конкурса «Лучшие туристические деревни ЮНВТО». Конкурс проводится Всемирной туристической организацией United Nations World Tourism Organization. Помимо уральского посёлка, Россию на международном уровне представят сельские населённые пункты Ярославской и Тульской областей, сообщает департамент информполитики региона.

Сегодня в Висиме проживает 1350 человек и работает четыре музея, в том числе дом-музей писателя Мамина-Сибиряка. Автор «Серой шейки» и «Медведко» родился и вырос в этом посёлке и не раз рассказывал о нём в своих произведениях.

Также для туристов в Висиме есть мараловая ферма, где живёт несколько сотен алтайских оленей, и единственный на Среднем Урале сертифицированный ипподром. А ещё в посёлке великолепная природа.

«Висим — один из самых красивых и интересных посёлков на Урале и в России. Он сохранил свой самобытный облик практически неизменным с XIX века, со времён Демидовых и расцвета железоделательного производства. Здесь индустриальные артефакты — плотина и дамба из камня-плитняка Висимо-Шайтанского завода — соседствуют с уникальными объектами деревянного зодчества: резными колодцами и оконными наличниками, 200-летними домами кержаков-старообрядцев», — рассказывает преподаватель УрФУ Андрей Ермоленко.

В случае победы в конкурсе Висим войдёт в международный реестр лучших туристических деревень. Итоги состязания объявят на 24-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации в Марокко в октябре 2021 года.