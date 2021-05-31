Посёлок на севере Свердловской области пострадал из-за ураганного ветра (ВИДЕО)

В посёлке Старая Ляля на севере Свердловской области штормовой ветер повалил деревья и повредил линии электропередачи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Фото сломанных деревьев, упавших проводов и построек опубликованы на странице сообщества «Подслушано г. Новая Ляля» в соцсети «ВКонтакте». Одна из местных жительниц выложила видео последствий шторма.

«Невиданная гроза, всё завалило, всё обвалилось. Теплиц — их нет, леса — нет. Всю крышу подрало, столбы все падают, всё убито-побито, берёзу сломало. Крыша дома вроде жива, но пробежала всё равно, весь дом затопило водой. Кругом оборванные провода. Посмотрите: лес упал сплошняком, нету леса… Похоже, посевная начнётся заново. Не знаю, что мы будем делать», — рассказывает она.

«Комсомольская правда» со ссылкой на управление образования Новолялинского городского округа пишет, что наиболее серьёзный ущерб был нанесён местной школе.

«В школе повреждена крыша. Она покрыта шифером. Её почти полностью теперь надо заменять. Обрешётка частично повреждена. Практически 60% окон повреждено — стёкла просто вылетели», — рассказали чиновники.

Отмечается, что в школе никто из людей не пострадал — в ней учится всего четыре ученика, при этом последний учебный день у них был 28 мая.

«Комиссия уже побывала в школе. Сейчас составляем сметы, подсчитываем убытки», — добавили в управлении образования.

Накануне ГУ МЧС по Свердловской области предупредило об усилении ветра до 25–28 метров в секунду, сильных ливнях, грозах, граде в Свердловской области 30–31 мая.