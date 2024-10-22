Построй успешные продажи и сервис. На площадке СОФПП пройдёт бесплатный онлайн-воркшоп для самозанятых

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) приглашает самозанятых граждан региона принять участие в онлайн-воркшопе на тему «Построение продаж и клиентоориентированного сервиса в работе самозанятых» (16+), который пройдёт 24–25 октября. Участники смогут научиться выстраивать эффективные стратегии работы с клиентами и оптимизировать свои бизнес-процессы.

Спикером мероприятия выступит Ольга Дубровина, директор компании SERVICE PLUS, опытный бизнес-тренер и коуч-консультант. Она поделится своими знаниями о том, как создать клиентоориентированный сервис, который будет выделять бизнес среди конкурентов. Участники узнают о важности стратегии взаимодействия с клиентами, пошагово разберут каждый этап соприкосновения с клиентом, обсудят со спикером качество продукции и услуг, а также поговорят о методах оценки качества обслуживания.

«Клиент сейчас выходит на первое место, и если раньше компании могли позволить себе быть солнцем, а клиенты, как планеты, вращались вокруг него, соглашаясь на все условия, то сейчас картина поменялась принципиально. Сегодня клиент — это солнце, а компании вынуждены крутиться вокруг него. В современном мире, наполненном рекламным шумом, клиент перестал реагировать на привычные методы привлечения внимания, конкуренция за его лояльность стала более жёсткой, чем когда-либо. Поэтому навыки построения продаж и клиентоориентированного сервиса становятся ключевыми для достижения успеха в условиях стремительно меняющегося рынка», — объясняет Ольга Дубровина.

В рамках интенсива участники познакомятся с основами построения воронки продаж и оптимизации точек контакта с клиентами. Программа включает две основные темы: оценка эффективности системы продаж и стратегии работы с клиентами. Участники научатся адаптировать свои бизнес-процессы к современным требованиям, что позволит им значительно увеличить объёмы продаж. Кроме того, интенсив будет полезен не только для развития навыков общения с клиентами, но и для создания мотивированной и высокоэффективной команды.

«Когда мы говорим о повышении эффективности продаж и улучшении работы сотрудников, мы затрагиваем важнейшую тему — технологии продаж, которые укладываются в систему процессной дисциплины. Это включает в себя не только чёткий алгоритм действий, но и различные критерии оценки каждого шага. Важным аспектом становятся и инструменты контроля, позволяющие обеспечить эффективность работы. Работа в такой системе становится легче и более предсказуемой, что служит отличным мотиватором для сотрудников, обеспечивая им ясность целей и ожидаемые результаты», — объясняет эксперт.

Участие в онлайн-интенсиве бесплатное, занятия будут проходить с 10:00 до 13:15. Каждый участник по окончании мероприятия получит сертификат, что станет дополнительным бонусом к полученным знаниям. Ссылка на регистрацию: https://sofp.ru/events/meropriyatiya/vorkshop-postroenie-prodazh-i-klientoorientirovannogo-servisa-v-rabote-samozanyatikh

Пройти бесплатные практико-ориентированные курсы для самозанятых граждан в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства можно по самым разным темам. Следите за анонсами мероприятий СОФПП и участвуйте. Программа реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».