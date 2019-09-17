Построенная в Нижнем Тагиле почти за миллиард рублей школа № 100 получит лицензию до конца недели

Самая дорогая и современная в Нижнем Тагиле школа – № 100 – получит всю необходимую разрешительную документацию уже к концу рабочей недели. Об этом сегодня, 17 сентября, рассказал на заседании думской комиссии по соцполитике замглавы города Валерий Суров.

«Все работы выполнены согласно проектной документации. Получен акт ввода данного объекта в эксплуатацию. Все документы направлены в Роспотребнадзор и пожнадзор для получения положительного заключения и дальнейшего лицензирования данного образовательного учреждения. Организации на сегодняшний день уже рассмотрели документы, готовятся положительные заключения по вводу и лицензированию школы. Они будут получены в четверг и пятницу», – отметил Валерий Суров.

В четверг, 19 сентября, депутаты Нижнетагильской гордумы планируют посетить школы № 100 и № 72, чтобы лично оценить выполненные работы.

Школа № 100 впервые открыла двери для учеников 2 сентября этого года. Готово к приёму 1170 учеников на 100% учреждение было уже к концу августа. Всего в школе 72 класса, среди которых 4 компьютерных, все они уже оборудованы регулирующимися партами, интерактивными досками, компьютерами и ноутбуками с современным программным обеспечением. В школе организованы 4 игровые комнаты и 2 спальни для ослабленных детей, медицинский блок, где есть кабинет стоматолога, 5 спортзалов, столовая на 600 мест и актовый зал на 480 зрителей. Возле здания образовательного учреждения сделали футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольную и две волейбольные площадки, теннисный корт, гимнастическую зону и четыре беговые дорожки. Также уже проведено световое оборудование, организованы две парковки.

Напомним, на создание и оборудование самой современной школы был потрачен почти миллиард рублей. Только на оснащение материально-технической базы из областного бюджета выделено 107 млн рублей. Генеральным подрядчиком выступило ООО «Уралинжиниринг».