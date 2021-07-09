Пострадавшие от дождевого паводка семьи из Горноуральского округа смогут получить до 300 тысяч рублей материальной помощи

Жители Горноуральского, Верхнесалдинского и Нижнесалдинского городских округов, оказавшихся в зоне подтопления, могут рассчитывать на три вида материальной помощи от областного правительства. На первоочередные нужды жители получат по 10 тысяч рублей. Также они могут рассчитывать на другие выплаты в зависимости от степени утраты имущества, сообщает департамент информационной политики региона.

При частичной утрате пострадавшие от паводка получат по 50 тысяч рублей на человека. По 100 тысяч выплатят тем, чьё имущество в связи с паводком пострадало без возможности восстановления. Каждая семья сможет получить выплату не более чем на троих человек. Поэтому одна семья может максимально рассчитывать на 300 тысяч рублей.

Предварительно на материальную поддержку претендуют 250 жителей Верхнесалдинского городского округа, 165 человек из Горноуральского и 35 — из Нижнесалдинского городских округов.

Сегодня аварийно-восстановительные работы и расчистка затопленных территорий идут полным ходом. В Горноуральском городском округе откачивают воду из подвалов и помогают просушивать помещения, восстановительные работы ведут 84 спасателя и 9 единиц техники. Уже просушены более 50 домов. В Верхнесалдинском работают около 40 спасателей из отрядов регионального управления МЧС и областной Службы спасения, задействовано более 30 волонтёров. Специалисты ведут откачку воды из подвалов домов, просушку помещений, уборку мусора.

В Нижнесалдинском городском округе за сутки освободились от воды 115 приусадебных участков, остаются подтопленными ещё 16. Более двух десятков спасателей ведут осмотр домов и придомовых участков, откачивают воду. Кроме того, идёт восстановление улично-дорожной сети. Вблизи Шайтанского рудника продолжается засыпка одной из размытых дорог.

Министерство природных ресурсов Свердловской области выясняет обстоятельства появления следов нефтепродуктов в огородах жителей Верхнесалдинского городского округа. На место выехал начальник территориального отдела экологического надзора министерства, туда направлена лаборатория, чтобы взять образцы проб.