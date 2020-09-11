Постпред в ООН заявил об отсутствии оснований расследовать инцидент с Навальным

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН в ответ на призывы дипломатов к России провести расследование заявил, что у российской стороны нет никаких оснований начинать расследование инцидента с Алексеем Навальным, пишет «Интерфакс».

«У нас нет оснований, чтобы начинать расследование. Наши врачи, которые, кстати, спасли Алексея Навального, не нашли никаких следов химического оружия в его анализах. Мы не получили никаких доказательств от Германии, которые позволили бы нам сделать заключение, что речь идёт о преднамеренном преступлении», — сказал Небензя.

По его мнению, произошедшее с российским оппозиционером наводит на «мысли о какой-то грязной постановочной игре».

«Это ведёт нас к риторическому вопросу: кому это выгодно, тот это и сделал», — заявил постпред.

Российский дипломат заверил, что Москва больше всех заинтересована в том, чтобы узнать причины произошедшего с Навальным, и добавил, что посол РФ был в МИД Германии, но не получил каких-либо данных, запрошенных Москвой.

«Если эти материалы не будут представлены немецкой стороной, это будет расценено российской стороной как отказ правительства Германии установить правду в контексте объективного расследования, и все предыдущие и нынешние действия касательно Алексея Навального [будут рассматриваться] как вопиющая враждебная провокация против России, что определённо подорвёт российско-германские отношения и международные отношения в целом. Если вы требуете объяснений, положите факты на стол, и мы обменяемся мнениями. Почему мы должны верить в обвинения, не подтверждённые доказательствами, даже если это, как вы говорите, вне всяких сомнений?» — добавил российский дипломат.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в полёте из Томска в Москву. Самолёт экстренно сел в Омске. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы «Новичок». 7 сентября в Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось. 9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России. Москва это опровергает.