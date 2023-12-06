Пост для чушпанов, пацаны не репостят. В Нижнем Тагиле неизвестные ищут актёров массовки для нашумевшего сериала

В тагильских пабликах сегодня появилось подозрительное объявление о поиске актёров массовки для нашумевшего российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). В посте указано, что требуются люди от 14 до 60 лет для съёмок в продолжении фильма.

Сразу же отметим, что аналогичные посты появились и в сообществах во «ВКонтакте» в других российских городах.

«"Слово пацана 2" будет! В Нижнем Тагиле! Требуются актёры массовых сцен с 09.12.23 по 05.01.24. Делайте репост себе на стену, страничка должна быть открыта. Пару фотографий в профиле, спасибо!» — говорится в объявлении.

График съёмки предлагают посменный. Обещают заплатить за отработанный день 3500 рублей и накормить обедом, а также обеспечить трансфер. Как утверждают авторы публикации, в прокате картина появится уже в 2024 году. При этом контактов организаторов в объявлении не указано, и это уже достаточный повод насторожиться и подумать, насколько информация достоверна.

Уже через 12 часов после публикации пост набрал 25 тысяч просмотров и более 3 тысяч репостов. На данный момент объявление удалено.

Ранее в СМИ сообщалось, что похожие объявления о поиске непрофессиональных актёров для участия в массовых сценах предлагали в сообществах жителям Барнаула, Пензы, Санкт-Петербурга, Пскова и Владивостока. Возможно, таким нечестным способом владельцы групп привлекают внимание к своим сообществам и набирают подписчиков.

Криминальный сериал о подростковых группировках конца 1980-х «Слово пацана. Кровь на асфальте» подвергся осуждению со стороны Госдумы. Так, депутат комиссии по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина высказалась о запрете сериала по причине популяризации криминала и романтизации бандитизма. Впоследствии депутат обратилась в СКР и Роскомнадзор с просьбой проверить содержимое сериала на наличие нарушений законодательства.

В свою очередь депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в своём Telegram-канале высказался в защиту сериала. По его мнению, сюжет фильма показывает, к каким последствиям приводит криминальный образ жизни. Также Иванов добавил, что в таком случае нужно запрещать половину контента в интернете.