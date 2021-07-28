Пособие на школьников начнут выплачивать с 2 августа

Во время совещания по подготовке к новому учебному году Владимир Путин поручил раньше начать единовременные выплаты на школьников по 10 тысяч рублей; предполагалось, что деньги будут зачислять на счёт родителей с 16 августа, новая дата — 2 августа, пишет «Интерфакс».

Единовременную выплату президент назначил в апреле — по 10 тысяч рублей будет начислено родителям на каждого ребёнка от 6 до 18 лет (в отдельных случаях — до 23 лет). Путин объяснил, что рынок труда и реальные располагаемые доходы пострадали из-за пандемии и пока не восстановились, так что семьям с детьми нужна помощь, чтобы подготовить школьников к учебному году.

Заявление на выплаты необходимо подавать на «Госуслугах», крайний срок — 1 ноября 2021 года. Выплаты будут идти до декабря. В настоящее время заявление подали уже 12,4 млн родителей.