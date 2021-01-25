Последняя неделя января в Нижнем Тагиле будет тёплой

Январь 2021 года в Свердловской области стал самым морозным за последние 15 лет. Температура воздуха в течение месяца была на 10 градусов ниже нормы, сообщили в Уральском гидрометцентре. Наконец, на этой неделе аномальные морозы сменит тёплая погода.

Сегодня днём, 25 января, синоптики прогнозируют оттепель до +1 градуса. Ночью столбики термометров будут показывать –4 градуса. В дневное время 26 и 27 января будет –3... –4 градуса, ночью — до –8.

28 и 29 января воздух может прогреться до 0 градусов. Комфортная погода задержится в Нижнем Тагиле до конца недели. Возможны снегопады. Начало февраля, по прогнозам синоптиков, тоже будет тёплым.