Последняя неделя июля в Нижнем Тагиле будет жаркой

Жаркая погода продержится в Свердловской области всю эту неделю. Температура воздуха днём не будет опускаться ниже +25 градусов, сообщает Уральский гидрометцентр.

В Нижнем Тагиле днём 25 июля воздух прогреется до +29 градусов, ночью прогнозируется до +14°C. Со вторника по четверг, с 26 по 28 июля, максимальная дневная температура составит +26°C, ночью будет +14°C. Также 26 июля пройдут дожди, их вероятность — 91%. Всю оставшуюся неделю вероятность дождя снизится до нуля.

К выходным станет ещё знойнее. С 29 по 31 июля дневные температуры составят +28...+29°C.