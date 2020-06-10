После жалобы активистов с сайта голосования за поправки в Конституцию убрали агитацию

С сайта голосования 2020og.ru после жалобы организаторов кампании «НЕТ!» в ЦИК удалили агитацию за поправки в Конституцию, пишет Znak.com

«Этот сайт содержал большое количество материалов, которые являются агитацией за поправки в Конституцию: мнения политических и общественных деятелей, призывающих граждан проголосовать "за", раздел "Новости", где публиковались материалы различных СМИ о поправках, в том числе с комментариями политических и общественных деятелей, которые отмечают важность тех или иных поправок», — заявили представители кампании.

Они отметили, что агитация исчезла как из раздела «Новости», так и из раздела «Мнения», где теперь осталось всего 5 высказываний известных людей.

Накануне, 9 июня, организаторы кампании «НЕТ!», выступающие против внесения изменений в Конституцию, направили жалобу в ЦИК на сайт всенародного голосования 2020og.ru. Поводом для жалобы стало то, что на сайте вместо информирования о голосовании проводится агитация в поддержку поправок в Основной закон страны.

Президент России Владимир Путин подписал принятый Госдумой и Советом Федерации закон о внесении в Конституцию нескольких десятков поправок 14 марта, через два дня документ одобрил Конституционный суд. Общероссийское голосование по предложенным поправкам пройдёт 1 июля, этот день объявили выходным. Ключевая поправка позволит Путину повторно баллотироваться на должность президента и быть у власти до 2036 года. Среди других поправок — упоминание в Конституции Бога, русского языка как языка «государствообразующего народа», а также запрет на «фальсификацию истории».