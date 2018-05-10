После заморозков в Нижний Тагил придёт долгожданное тепло

После сильного ветра, дождей и заморозков на Средний Урал придёт долгожданное тепло. В ночь с 10 на 11 мая в некоторых районах Свердловской области ещё возможны заморозки до -3 °С. Но уже завтра, 11 мая, по данным Гидрометцентра России, температура воздуха в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге поднимется днём до +14 °С. Выходные в городах также ожидаются солнечные.

Начало следующей рабочей недели в Тагиле тоже будет тёплым, столбик термометра поднимется до +18 градусов. Но в то же время возможен небольшой дождь и ветер, отмечают синоптики.