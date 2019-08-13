После взрыва на полигоне под Северодвинском Кремль заявил о лидирующей позиции России в области новых вооружений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя взрыв на полигоне в Архангельской области и заявление президента США Дональда Трампа о том, что американские аналоги российской ракеты с ядерной установкой «Буревестник» являются более мощными, заявил, что российские разработки в области новых вооружений значительно опережают уровень других стран, пишет «Коммерсантъ».

«Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными», — сказал Песков.

Напомним, 8 августа на полигоне под Северодвинском произошёл взрыв. По информации разведки США, там проводились испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник». Президент Дональд Трамп верит в эту версию; комментируя ситуацию, он отметил, что у США «есть похожие, но более продвинутые технологии». Дмитрий Песков призвал ориентироваться на информацию, которую дают российские специалисты.

«Они объяснили причины аварии, произошедшей во время испытаний, которая, к великому сожалению, привела к героической гибели наших коллег. Больше мне добавить к этому нечего», — сказал он.

Согласно заявлениям «Росатома», ЧП произошло во время испытаний, связанных с радиоизотопным источником питания в составе ракеты. В Северодвинске был зафиксирован скачок мощности радиоактивного излучения в 16 раз. По словам Пескова, в настоящее время для жителей города опасности нет.

«Могу заверить, что, естественно, всеми компетентными в этой ситуации ведомствами делается всё и обеспечивается полностью безопасность граждан», — сказал пресс-секретарь.

Дмитрий Песков также призвал журналистов «ориентироваться на информацию, которую дают наши организации», отметив, что «причины аварии уже объяснили».