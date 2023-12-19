«После ухода IKEA из России заказов стало больше». Нижнетагильская компания по производству ортопедических матрасов увеличила объёмы, перешла на отечественные материалы и успешно осваивает рынок (ВИДЕО)

Сегодня в России особую актуальность приобрёл вопрос замещения на внутреннем рынке зарубежных товаров и технологий отечественными. В целом ряде случаев санкции сыграли на руку местному производителю, поскольку с рынка ушли иностранные игроки. В рамках совместного проекта «PRO бизнес импортозамещение» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и АН «Между строк» мы поговорили с директором нижнетагильской компании «Техно Ателье», которая производит ортопедические матрасы, Данилом Корневым и узнали, как на его бизнес повлияли санкции, насколько успешно прошёл переход на отечественные материалы и как он оценивает перспективы освоения российского рынка.

Данил вместе с братом Константином продолжили дело своего отца Николая Корнева в развитии семейного бизнеса по изготовлению ортопедических матрасов. Фабрика «Техно-Ателье» существует с 2006 года и реализует полный цикл производства — от изготовления пружин до продажи готового изделия.

«Раньше в Нижнем Тагиле существовало целое направление по производству матрасов. Со временем всё пришло в упадок, но наш отец подхватил эту идею и организовал свою фабрику. Вначале было непросто, ведь производство именно ортопедических матрасов — дело очень нелёгкое. Но постепенно сотрудники научились работать с сырьём и оборудованием, понимать, как организовать процесс и продавать продукцию», — рассказывает Данил Корнев.

Сегодня фабрика «Техно Ателье» является крупным производителем качественных ортопедических матрасов (5000 штук в год) и металлической фурнитуры. Основными заказчиками компании являются розничные магазины мебели и гостиницы, в их числе и местные: «Тагил», «Металлург», «Лесная».

Параллельно с производством матрасов фабрика изготавливает пружинные блоки для мебельных компаний Свердловской области.

«Предпринимателям Свердловской области проще заказать у нас “полуфабрикат” для дивана, чем открывать у себя на производстве ещё одну линию с пружинами», — объясняет бизнесмен.

По его словам, ситуация с санкциями достаточно сложная для бизнеса, но при этом отечественным производителям в мебельном сегменте стало работать легче.

«После ухода IKEA из России заказов стало больше. Они делали большой объём матрасов, а теперь все объёмы распределились между отечественными производителями», — делится Данил Корнев.

Он отмечает, что импортозамещение произошло быстро. Раньше компания закупала сырьё у иностранных поставщиков, а теперь все составляющие для производства матрасов делают внутри страны.

«До того как иностранные компании ушли с рынка, наш матрас сложно было назвать российским, потому что больше половины составляющих были закуплены у иностранных поставщиков», — уточняет предприниматель.

Сейчас компания закупает материалы для производства ортопедических матрасов в Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде и Москве по весьма конкурентным ценам. В частности, Данил отмечает хорошую работу казанских производителей и поставщиков клея и поролона.

«Компании-изготовители очень стремительно развиваются на отечественном рынке, улучшая качество своей продукции, пытаясь превзойти иностранных конкурентов. За это им отдельное уважение», — подчёркивает бизнесмен.

В 2016 году в «Техно Ателье» появилось новое направление — производство знаменитых тагильских подносов в технике лаковой росписи по металлу. По словам Данила, этим видом деятельности они занимаются не ради коммерции, а чтобы сохранить и поддержать трационный тагильский народный промысел.

«Подносы — это наш народный промысел. Его нужно сохранять. Этот бизнес нельзя считать рентабельным, он больше убыточный. Наша основная цель в этом деле — сохранение, популяризация и продвижение», — отмечает Данил Корнев.

Фабрика «Техно Ателье» представляет тагильские подносы на различных выставках, таких как выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья» и фестиваль мастеров «Иван-да-Марья». Также компания проводит мастер-классы по художественной росписи подносов для желающих узнать больше про народное творчество.

Как рассказывает предприниматель, он очень благодарен Свердловскому областному фонду поддержки предпринимательства (СОФПП) за помощь в сохранении и развитии народных промыслов.

«Выставка “Ладья” считается крупнейшим событием в сфере народных художественных промыслов. Она проходит в Москве весной и зимой. И вот на этой большой выставке СОФПП организует стенд Свердловской области. Они предоставляют бесплатные места для участия предприятиям художественных промыслов. И конечно, это большой шанс для небольших производств, как наше, реализовать свою продукцию и показать столице, что мы умеем», — рассказывает Данил Корнев.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются импортозамещением. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес», начатый в прошлом году. С его помощью предприниматели Свердловской области смогут рассказать о своих компаниях большой аудитории и привлечь новых клиентов.

Участниками спецпроекта могут стать юрлица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме расскажите о вашем предприятии: чем оно занимается, как давно существует, в чём его конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес импортозамещение».