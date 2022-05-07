После трёх месяцев поисков полиция нашла подростка из Нижнего Тагила, который уехал от родителей в Крым

В середине января в Нижнем Тагиле пропал 17-летний Тимофей Прошин. Он ушёл из дома на Вагонке 14 января и перестал выходить на связь с родителями. В Нижнем Тагиле парня разыскивали сотрудники отдела полиции № 17. Ими была получена информация о том, что несовершеннолетний копил деньги на поездку в Крым и мог отправиться туда.

Подростка разыскивали не только в Крыму, но и в других регионах. Недавно о его местонахождении сообщили сотрудники полиции из Санкт-Петербурга, которые по ориентировке узнали Тимофея и направили его в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

«Какое-то время подросток был в Крыму, но потом уехал оттуда в Санкт-Петербург. Предположительно, сегодня, 7 мая, он вместе с матерью должен вернуться в Нижний Тагил из Санкт-Петербурга, где ей передали ребёнка», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В полиции пояснили, что на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних Тимофей не состоял, воспитывался в семье рабочих, но жить так, как родители, не хотел и уехал за лучшей жизнью.