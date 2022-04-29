После трагедии в Ульяновской области в Нижнем Тагиле ужесточили меры безопасности в детсадах и школах

В управлении образования Нижнего Тагила приняли решение об ужесточении мер безопасности после трагического инцидента в Ульяновской области, где 26-летний мужчина с психическими отклонениями застрелил двух спящих малышей и воспитательницу. В пресс-службе тагильской мэрии АН «Между строк» сообщили, что на данный момент осуществляется ежедневная проверка исправности средств безопасности и ведётся систематический контроль пропускного режима.

«В​ целях обеспечения безопасности в муниципальных образовательных учреждениях ведётся систематический контроль за внутриобъектовым​ и пропускным режимом, в том числе сотрудниками охранных организаций в круглосуточном режиме. Проведена проверка исправности средств безопасности, установленных в учреждениях. Управлением образования издан приказ об усилении мер безопасности в муниципальных образовательных организациях», — сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Напомним, 26 апреля в посёлке Вешкайма Ульяновской области 26-летний Руслан Ахтямов устроил стрельбу в детском саду «Рябинка». В результате инцидента погибли двое детей и воспитательница детского сада. Сам злоумышленник после этого свёл счеты с жизнью.