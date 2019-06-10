После событий в сквере у драмтеатра возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках

После недели стихийных несанкционированных акций протеста в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге, где хотели построить храм Святой Екатерины, СУ СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье 212 УК РФ («Массовые беспорядки»), со ссылкой на собственный источник пишет Znak.com.

На данный момент дело остаётся бесфигурантным, так как его «перспективы неочевидны», а события вызвали высокий резонанс. В региональном СУ СКР от комментариев по данному поводу отказались.

Напомним, в ночь на 13 мая в сквере у драмтеатра вокруг будущей стройки храма появился забор, а вечером жители Екатеринбурга вышли на стихийную несанкционированную протестную акцию. Митинги продолжались всю неделю. В итоге были задержаны почти 100 человек, часть из них приговорены к административному аресту, другим назначены общественные работы. Большинству задержанных назначают штрафы по 10–15 тысяч рублей.