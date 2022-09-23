После реконструкции у Молодёжного театра появятся камерный зал, большой цех для создания декораций и свой уютный сквер 

В Нижнем Тагиле полным ходом идёт капитальный ремонт здания Нового Молодёжного театра на Вагонке. Стоимость работ составила 317 млн рублей. В 2022 году на ремонт выделено 194,6 млн рублей, остальные деньги, как и завершение реконструкции, переходят на следующий год. До зимы 2022 года строители проведут ремонт кровли и отопительной системы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на 2023 год запланированы ремонт фасада, монтаж наружной подсветки и отделка внутренних помещений. А поскольку после составления проекта произошло существенное удорожание строительных материалов и оборудования, ремонт сцены и её техническое оснащение, благоустройство территории будут разыграны отдельными контрактами. Сдать объект «под ключ» планируется в ноябре 2023 года.

В рамках капитального ремонта приведут в порядок сразу три объекта, которые использует Молодёжный театр. Основное здание 1937 года постройки, обозначенное в строительной документации под литерой «А», а также литеры «Б» и «Б1» — бывший медвытрезвитель и гараж, в которых размещались производственные цехи.

Работы начались с литеры «Б», на данный момент выполнен демонтаж перегородок, начался монтаж электрики и ремонт кровли. После окончания ремонта здесь разместятся костюмерная, швейный и бутафорский цеха.

В помещение бывшего гаража переедет сварочный цех и оборудование для создания декораций. В основном здании появятся комфортные гримёрные и душевые. Организуют и доступную среду для маломобильных граждан, для чего количество мест в зрительном зале сократят с 220 до 164. Также после реконструкции у театра появится ещё один зал для камерных спектаклей и постановок малой формы.

На время ремонта здания труппа свою деятельность не останавливает и продолжает активную работу на выездах в Нижнем Тагиле и за его пределами. В октябре Новый Молодёжный театр отправится на гастроли в Москву со спектаклем «Путешествие варенья. Бэби Чехов» (0+), а в ноябре — в Тюмень.

Тагильские зрители смогут увидеть постановки театра во Дворце молодёжи, ДК «Юбилейный», музее истории УВЗ, отеле Demidov Plaza.