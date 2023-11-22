После работы — на стадион. Кому и зачем нужна «Ночная футбольная лига» в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле уже второй год существует «Ночная футбольная лига» (НФЛ). Организация занимается проведением футбольных матчей на территории ​спортивно-оздоровительного комплекса «Металлург-Форум», а также на открытом воздухе. Молодая лига активно публикует видеоконтент в своих социальных сетях, проводит прямые эфиры игр, а также знакомит жителей Нижнего Тагила с футбольными командами Свердловской области.

Как отмечают организаторы, особенностью лиги, в отличие от других подобных сообществ, является проведение футбольных матчей вечером в будние дни. Журналист АН «Между строк» решила узнать подробнее об организации и преимуществах вечернего формата игр.

«Наша лига создана для популяризации спорта и здорового образа жизни в регионе. Целью является проведение турниров среди любительских команд города в круглогодичном формате», — рассказывает создатель «Ночной футбольной лиги» Вячеслав Мисько.

Летом 2022 года сотрудник МЧС Вячеслав вместе с товарищем пришли к выводу, что в Нижнем Тагиле интерес к футболу начал сильно снижаться. И тогда ребята решили создать свою футбольную лигу для двух типов игроков в зависимости от уровня подготовки — полупрофессионалов и любителей.

«Мы создали лигу очень быстро. Опубликовали информацию в социальных сетях, и люди, знающие нас, тут же откликнулись», — рассказывает активист.

Сам Вячеслав с детства увлекается футболом, прошёл спортивную школу «Спутник» и сейчас играет за «Металлург-НТМК» на городских турнирах.

По словам организатора, лига создавалась для того, чтобы у жителей Нижнего Тагила, желающих играть в футбол, была возможность участвовать в матчах в будни, поскольку, как правило, встречи в альтернативных турнирах проходят днём в выходные дни. Игры в НФЛ обычно начинаются в 18:00 и могут длиться до 22:30.

«Выходные на то и нужны, чтобы проводить время с близкими. А в будни люди могут спокойно после работы пойти развеяться, выплеснуть эмоции», — поясняет Вячеслав.

В первый игровой сезон лига принимала все желающие команды, несмотря на их уровень подготовки. Опыт показал, что это было не совсем правильное решение. Сейчас организанизаторы стараются, чтобы у соперников был максимально одинаковый скил.

Организацией работы «Ночной футбольной лиги», кроме Вячеслава, занимается его коллега из МЧС Арина. Девушка так сильно увлеклась футболом, что было принято решение отправить её на курсы арбитров.

«Меня с детства интересовал спорт, поэтому решила помочь ребятам развивать идею футбола в нашем городе. В будущем планирую профессионально работать судьёй в детской лиге», — рассказывает Арина.

Как утверждает Вячеслав, решение отправить девушку на курсы арбитров было связано не только с желанием Арины, но и с необходимостью иметь на играх профессионального судью. Бывало, что опытные арбитры отказывали в сотрудничестве без объяснения причин.

В этом сезоне «Ночная футбольная лига» вышла на новый уровень. В турнире принимают участие девять команд. Есть участники из Верхней и Нижней Салды, а также Невьянска. Команды, заявившиеся на матчи НФЛ, отмечают удобство стабильного расписания. Каждый игрок заблаговременно знает дату своего матча и успевает подготовиться к турниру.

«Наша команда выбрала НФЛ по многим причинам. Первая — это отличная площадка для проведения матчей. “Металлург-Форум” имеет качественное покрытие, и это большой плюс для футболиста. Вторая причина — медийность. Лига освещает каждый матч, снимает эфиры, ведёт прямую трансляцию игры и после тура пишет материалы во все соцсети», — рассказывает игрок команды «Пираньи» Павел.

Отметим, что «Ночная футбольная лига» существует за счёт средств от взносов участников. Как утверждает Вячеслав Мисько, лига всегда приглашает к сотрудничеству организации и сейчас ищет спонсора.

Летом этого года НФЛ сотрудничала с гриль-баром «Шашлыкофф» и концептуальным рестораном «Пожарка», которые предоставляли лучшим командам сертификаты.