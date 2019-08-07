После протестов в сквере у драмтеатра возбуждено четвёртое уголовное дело

После майских протестов в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге против строительства храма Святой Екатерины возбуждено четвёртое уголовное дело, сообщает телеграм-канал «Апология протеста».

Дело возбуждено по пункту «а» части 1 статьи 213 УК (хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия), им занимается Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области. Подозреваемого в деле пока нет, оно возбуждено в отношении неустановленного лица ещё 17 мая. В связи с поиском фигуранта представители МВД приходят в редакции екатеринбургских изданий с просьбой предоставить фото- и видеоматериалы со второй ночи протеста — с 14 по 15 мая.

Ранее после протестов в сквере были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 212 УК (о призыве к массовым беспорядкам), по статье 319 УК РФ (об оскорблении представителя власти при исполнении), по части 1 статьи 167 УК РФ (об умышленном повреждении имущества). По этим уголовным делам прошли обыски у ряда людей, которые принимали участие в акциях у Театра драмы, многие из них не являются известными политическими активистами.

Напомним, в ночь на 13 мая в сквере у драмтеатра вокруг будущей стройки храма появился забор, а вечером жители Екатеринбурга вышли на стихийную несанкционированную протестную акцию. Митинги продолжались всю неделю. В итоге были задержаны почти 100 человек, часть их них приговорены к административному аресту, другим назначены общественные работы. Большинству задержанных назначали штрафы по 10–15 тысяч рублей.