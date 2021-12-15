После прокурорской проверки на муниципальном «Тагил-ТВ» сменился директор

Медиаменеджер Ирина Пудовкина покинула пост директора муниципального телеканала «Тагил-ТВ». Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе городской администрации, распоряжение об увольнении было подписано 6 декабря.

«Ирина Пудовкина уволилась по собственному желанию 6 декабря. Сейчас исполняющим обязанности руководителя учреждения назначен главный редактор телеканала Олег Шкварков. Пока он совмещает две должности», — уточнили в мэрии.

Напомним, Ирина Пудовкина возглавила «Тагил-ТВ» в декабре 2019 года, сменив на этом посту Сергея Лошкина. Также Пудовкина является директором телекомпании «Телекон», учредителем ООО «Радио-Экофонд», ИА «Все новости», РА «Идея», ООО «Издательский дом “ИКАР”». В «Телеконе» медиаменеджер в качестве руководителя работает с 2015 года.

Ранее телеканал «Реальный Тагил» сообщал, что прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила проверила деятельность «Тагил-ТВ» на предмет нарушения антикоррупционного законодательства. В надзорном ведомстве нашли достаточные основания, чтобы внести в адрес главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева представление об устранении нарушений закона.