После потопа стены пятиэтажки в Нижнем Тагиле покрылись гигантскими сосульками (ВИДЕО)

Стены пятиэтажки на улице Орджоникидзе в Нижнем Тагиле покрылись гигантскими сосульками. Как рассказали жильцы дома каналу «ОТВ», ледяные наросты появились после коммунальной проблемы, которая произошла ранним утром 23 января.

Около 4:00 на пятом этаже в душевой комнате прорвало трубу. Горячая вода растеклась до первого этажа, а затем и вовсе превратилась в замёрзший водопад. По словам жильцов, устранять коммунальную аварию им пришлось своими силами, так как аварийная бригада приехала лишь около 15:00.

«Просто бежали, боялись, что дальше начнется вообще пожар, потому что тут всё сверкало и замыкало. Всё, что можно было вытащить, — мы вытащили, остальное, как видите. Это всё, что у меня осталось, это единственная собственность, которая у нас есть», — рассказала каналу «ОТВ» жительница дома Мария Баранова.

Как говорят жильцы, после ЧП найти управляющую компанию не удалось, по указанному адресу её просто не существует. В администрации Нижнего Тагила сообщили, что оперативно попасть в комнату для ремонта трубы, где произошёл потоп, коммунальщики не смогли, так как собственник проживает в пригороде.