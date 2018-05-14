После отключения отопления в Нижний Тагил вернутся снег и заморозки

В середине мая на Урале вновь выпадет снег и вернутся заморозки. По информации Уральского гидрометцентра, уже в ночь на 15 мая в нескольких районах Свердловской области будут идти мокрый снег и дожди. Ночью и утром ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до –5 °C. Днём в ближайшие дни воздух будет прогреваться до +10... +14 °C (на юге региона — до +18 °C). При этом ожидается сильный северо-западный и западный ветер с порывами до 13 метров в секунду.

Напомним, сегодня, 14 мая, в Нижнем Тагиле заканчивается отопительный сезон. Сначала отопление отключат в жилых домах, в последнюю очередь — в больницах, школах и детских садах.

Коммунальщикам поручено подготовить магистральные и внутриквартальные тепловые сети для проведения гидропневмопромывки и гидроиспытаний в межотопительный сезон 2018 года. График гидравлических испытаний сетей опубликован на официальном сайте Нижнего Тагила.