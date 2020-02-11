После окончания срока своих полномочий президенты России могут получить пожизненный статус сенаторов

Группа депутатов Госдумы и сенаторов предложила внести в Конституцию поправки касательно статуса президентов России после окончания срока их полномочий. Предложено предоставлять всем экс-главам РФ пожизненный статус членов Совета Федерации.

«Согласно поправкам, в Совет Федерации смогут пожизненно входить бывшие президенты Российской Федерации после окончания срока своих полномочий либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки. При этом за ними сохраняется право отказаться от полномочий члена Совета Федерации», — рассказали Znak.com в пресс-службе главы комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинникова.

Также авторы инициативы предложили увеличить «президентскую норму» до 30 человек, из которых семь представителей могут быть назначены президентом пожизненно из числа граждан, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.