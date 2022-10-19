После объявления частичной мобилизации банки стали реже выдавать кредиты мужчинам 

За последние полгода в Свердловской области заметно снизилась выдача потребительских кредитов. В сентябре банки оформили на своих клиентов 33,5 тысячи займовов — на 8,3% меньше, чем в августе. Опрошенные Е1 эксперты считают, что это может быть связано с частичной мобилизацией.

«Тут два аспекта есть. Первый — это сами люди. Мужчина, понимая, что он может быть мобилизован, не хочет оставлять долги своей семье. Это очень разумный и трезвый расчёт. С другой стороны, банки стали осторожнее выдавать кредиты мужчинам до 50 лет», — объяснил Е1 доктор экономических наук, профессор УрГЭУ Максим Марамыгин.

По словам экономиста, в каждом банке есть собственный внутренний регламент управления рисками. Для банка одним из них является ситуация, когда заёмщик возьмёт кредит, но будет мобилизован. При этом собеседник редакции отмечает, что официально вводить ограничения по выдаче кредитов определённым категориям клиентов банки не станут: в данной ситуации это было бы непатриотично.

Независимый инвестиционный советник Виктор Немихин тоже считает, что на снижение выдачи кредитов повлияли одновременно и нежелание банков рисковать, и неуверенность их клиентов.

«Конечно, банки стали более осторожно выдавать кредиты. Но, собственно, и люди стали реже брать займы, перешли на режим суперэкономии, стараются обходиться своими силами», — сказал Виктор Немихин.