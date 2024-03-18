После обработки 99,7% бюллетеней Владимир Путин набирает 87,31% голосов избирателей. Официальные итоги выборов президента РФ будут подведены 21 марта

После обработки 99,7% бюллетеней действующий президент России Владимир Путин набирает 87,31% голосов избирателей, официальные итоги выборов будут подведены 21 марта, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Остальные три кандидата показывают куда более скромные результаты. Николай Харитонов (КПРФ) — 4,30%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,83%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,21%.

По словам Эллы Памфиловой, явка на этих выборах стала рекордной за всю историю президентских кампаний и составила 74,22% (87,1 миллиона человек), явка избирателей, зарегистрированных в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), — 94%.