После критики в СМИ в адрес следствия по делу об избиении школьницы в Нижнем Тагиле глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах работы и принятых решениях

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела по факту избиения девочки в Нижнем Тагиле двумя её одноклассниками.

«Ранее следственными органами СК России по Свердловской области расследовалось уголовное дело по факту причинения телесных повреждений девочке в Нижнем Тагиле уроженцами Азербайджанской Республики. В настоящее время уголовное преследование в отношении малолетних фигурантов прекращено, в отношении их матери расследуется уголовное дело о хулиганстве. В СМИ получила распространение информация, содержащая критику следствия в связи с прекращением уголовного преследования. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ по Свердловской области Мирошниченко К. В. представить доклад о результатах расследования уголовного дела и принятых процессуальных решениях», — сообщили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Нижнем Тагиле мать двух братьев, избивших одноклассницу возле школы № 56, обвиняют только в хулиганстве. В вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления обвинения сняты, в отношении подростков уголовное дело возбуждать не стали. В Следственном комитете Свердловской области АН «Между строк» пояснили, что дело ещё расследуется.

Напомним, что в отношении матери школьников было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления). Кроме этого, по факту инцидента было возбуждено ещё два уголовных дела: по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и по ст. 293 УК РФ (халатность).

Инцидент произошёл 29 декабря 2023 года и получил широкий общественный резонанс. По предварительной версии следствия, недалеко от здания школы на улице Гвардейской подозреваемая нанесла удар рукой в область головы девочки. Согласно материалам уголовного дела, в избиении девочки также принимали участие двое малолетних сыновей подозреваемой, при этом женщина не препятствовала избиению и своими активными действиями пресекала попытки других лиц прекратить применение насилия в отношении девочки. Расследование дела находится на контроле председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

После произошедшего накануне Нового года с пострадавшей встретился руководитель СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов. Во время беседы девочка рассказала правоохранителю о своих увлечениях. Анатолий Надбитов узнал, что школьница занимается спортом и недавно записалась в ряды «Юнармии». По итогу встречи он отметил активную жизненную позицию тагильчанки и вручил ей подарок, пожелав успехов в учёбе и крепкого здоровья.

Также о ситуации высказался мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он назвал избиение пятиклассницы «рядовым событием» и заявил, что историю о межнациональном конфликте раскрутили украинские спецслужбы.