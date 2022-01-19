После капитального ремонта в деревне Усть-Утка открылась школа, в которой учатся семь ребят 

В деревне Усть-Утка после капитального ремонта открылась единственная в населённом пункте общеобразовательная школа. Здание 1965 года постройки было отремонтировано в рамках национального проекта «Образование».

Как рассказали в пресс-службе администрации города, раньше в здании отсутствовало водоснабжение, оно отапливалось печным отоплением, а туалет находился на улице. После ремонта в учреждении укрепили фундамент, установили новые оконные блоки, полностью заменили систему отопления. Теперь в школе появился тёплый санузел. На ремонт было выделено 20 миллионов рублей, ещё 12 миллионов — на современное оборудование и новую мебель.

«Нам очень нравится новый ремонт. В прежней школе было очень холодно. Сейчас у нас есть новые интерактивные доски, ноутбуки, и ездить далеко не надо. После закрытия школы на ремонт было очень неудобно добираться до школы в посёлке Висимо-Уткинск, дорога занимала много времени», — говорит девятиклассница Полина Мартынова.

На открытии теперь уже новой, современной школы присутствовали не только ученики и педагоги, но и жители деревни, а также первые лица Нижнего Тагила.

«Мы долго к этому шли и даже не могли мечтать, что наши желания осуществятся. Деревня небольшая, школа маленькая, и учеников у нас всего семь человек, но чудо свершилось», — сказала на открытии обновлённого здания директор школы Вера Селиванова.

По программе капитальных ремонтов учебных заведений уже в этом году в посёлке Серебрянка откроется центр «Точка роста», он создан на базе сельских школ и общеобразовательных учреждений малых городов. Два таких образовательных пространства ранее появились в посёлках Уралец и Висимо-Уткинск.