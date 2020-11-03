После каникул свердловских школьников отправят на недельный дистант

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что школьники региона не вернутся в классы после окончания двухнедельных каникул, учебные учреждения как минимум на неделю переведут на дистант, пишет E1.ru.

«Объявление каникул привело к определённой задержке роста [числа заражённых COVID-19] и даже к незначительному, но всё-таки снижению. Поэтому сегодня принято решение о том, что по завершении каникул мы ещё на одну неделю переведём детей на дистанционное обучение. Поймите, нас больше интересует не столько разобщение детей, сколько разобщение взрослых, потому что учителя стали за последнее время одной из самых болеющих категорий», — заявил Павел Креков.

Ранее власти Свердловской области приняли решение продлить школьные каникулы на неделю, до 9 ноября — решение связано с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Рекомендацию дал губернатор Евгений Куйвашев.

«Никаких отказавшихся здесь нет и быть не может. Все достаточно сознательные люди», — пояснял Павел Креков.

Школьники, которые учатся в школах по триместрам, временно переведены на дистанционное обучение.