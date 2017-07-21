После ДТП в Нижнем Тагиле экстренно госпитализирована беременная пассажирка

Накануне вечером возле дома № 80 по улице Садоводов в Нижнем Тагиле произошло столкновение двух автомобилей. По информации оперативных служб, в лобовом ДТП сошлись ВАЗ-2114 и Chevrolet. В аварии пострадали водитель и пассажир отечественного авто: у пассажира перелом предплечья, водитель отделался множественными ушибами. Беременная пассажирка Chevrolet отправлена в перинатальный центр для осмотра.

Ещё одно ДТП с пострадавшими произошло вечером 21 июля на трассе Евстюниха – Малая Лая. Автомобиль Daihatsu Terios под управлением 20-летнего водителя улетел в кювет. В результате ДТП транспортное средство получило технические повреждения. Водителя после осмотра врачи скорой помощи отпустили домой. Пассажиры иномарки, 20-летний парень и 19-летняя девушка, получили травмы и были госпитализированы.

Агентство новостей «Между строк»