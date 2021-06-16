После ДТП с семью погибшими в Лесном в Екатеринбурге проверяют автобусы и грузовики

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проверяют все пассажирские автобусы и грузовики после ДТП в Лесном, в котором погибли семь человек и девять пострадали, сообщает отдел пропаганды городского управления ГИБДД.

«Сотрудники технического надзора ГИБДД Екатеринбурга проводят рейд по проверке грузового транспорта, автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров на предмет соответствия действующему законодательству в области безопасности дорожного движения», — сообщили в ведомстве.

Напомним, 10 июня в Лесном водитель служебного автобуса ООО «Нижнетуринское АТП» наехал на сотрудников комбината, которые шли на работу. Погибли шесть человек, девять пострадали. Позже один из пострадавших умер в больнице. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.

В отношении трёх человек возбуждены уголовные дела: водителю предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее гибель двух и более лиц»), механику — по части 3 статьи 266 УК РФ («Недоброкачественный ремонт транспорта, повлекший по неосторожности гибель двух и более лиц»), директору — по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц»), части 3 статьи 266 УК РФ.