После ДТП под Верхней Салдой водитель впал в кому

Накануне днём на трассе между Верхней и Нижней Салдой произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. По информации портала Vsalde.ru, 33-летний водитель Mitsubishi Lancer выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Great Wall под управлением мужчины 1983 года рождения.

В результате аварии водитель Mitsubishi Lancer с тяжёлыми травмами головы в состоянии комы был доставлен в ЦГБ Нижней Салды. Водитель «китайца» практически не пострадал.