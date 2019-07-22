После ДТП на Берёзовском тракте госпитализированы четыре пассажира автобуса

Пять человек, в том числе четыре пассажира междугороднего автобуса Берёзовский — Екатеринбург, госпитализированы после ДТП вечером 21 июля на Берёзовском тракте, сообщает региональное управление ГИБДД ГУ МВД России.

Инцидент произошёл в 19:40. Сотрудники полиции установили, что 18-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и врезался в идущий перед ним мини-автобус Mercedes-Benz, ехавший по маршруту № 150 Берёзовский — Екатеринбург. После столкновения легковой автомобиль загорелся.

В результате ДТП пострадали четыре пассажира автобуса (всего в салоне ехали 12 человек), а также водитель Hyundai Solaris, у которого диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, открытый перелом челюсти. У пассажиров автобуса выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы. Все пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу Берёзовского. Сотрудники ГИБДД ведут работу по установлению всех обстоятельств данного происшествия.