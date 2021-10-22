После болезни скончалась известная в Нижнем Тагиле акушер-гинеколог Татьяна Овсянникова

В Нижнем Тагиле на 72-м году жизни после болезни скончалась врач акушер-гинеколог Татьяна Овсянникова. Её не стало 20 октября. Татьяна Александровна работала в женской консультации городской больницы № 1 на Вагонке.

«Татьяна Александровна была замечательным и талантливым руководителем, квалифицированным специалистом. У коллег пользовалась заслуженным авторитетом и уважением. Приносим свои глубокие соболезнования родным и близким в связи с трагической кончиной. Разделяем вашу скорбь и обращаем к вам слова поддержки и утешения», — говорят коллеги.

Татьяна Овсянникова — врач-гинеколог с 48-летним стажем работы. Помимо работы в женской консультации городской больницы, вела приёмы в собственной клинике.

Прощание пройдёт в субботу, 23 октября, в 11:30 в большом зале «Реквиема» на Челюскинцев, 47.

Отправление автобусов от «Ледового дворца» в 10:30.