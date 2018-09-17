Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией, со ссылкой на Twitter политика пишет «Дождь».

Решение о разрыве договора с Россией принял Совет национальной безопасности и обороны Украины, Порошенко утвердил это решение.

О начале процесса разрыва договора стало известно в конце августа. Порошенко подчеркнул, что по вине Москвы документ «давно стал архаизмом».

Договор о дружбе России и Украины был подписан в 1997 году президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой. Документ закреплял стратегическое партнёрство стран «на основе уважения территориальной целостности и нерушимости границ», а также взаимного обязательства не использовать территории стран в ущерб друг другу. Срок его действия составлял десять лет и продлевался автоматически.

В 2014 году по итогам референдума среди местных жителей в состав России вошёл полуостров Крым. Украина и большинство стран мира не признали этого и считают полуостров «временно оккупированной территорией».