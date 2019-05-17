Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского

Действующий президент Украины Пётр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией Владимира Зеленского, сообщается на официальном сайте главы государства. Согласно документу, МВД Украины должно в установленном порядке пригласить иностранные делегации (представителей дипломатического корпуса иностранных государств) для участия в торжественных мероприятиях и решить вопросы, связанные с их безопасностью. Инаугурация нового президента Украины назначена на 20 мая.

«С целью надлежащей организации проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины, постановляю: образовать Организационный комитет по обеспечению проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины. Утвердить персональный состав Организационного комитета. Организационному комитету в двухдневный срок утвердить план по организации и проведению мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины», — говорится в тексте указа.

В состав оргкомитета вошли 16 человек — в частности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, мэр Киева Виталий Кличко, первый замруководителя аппарата Рады Пётр Боднар, а также представители Зеленского Андрей Богдан, Кирилл Тимошенко и Сергей Шефир.

Напомним, ранее новоизбранный глава государства Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной рады. Политик пояснил, что одной из причин роспуска является отсутствие в Раде коалиции. Сегодня партия «Народный фронт» объявила о своём выходе из правящей коалиции, тем самым заблокировав для Зеленского возможность распустить парламент, сообщает 112.ua. По украинскому законодательству в течение 30 дней с момента распада коалиции президент не имеет права распускать парламент. Когда тридцатидневный срок на формирование коалиции истечёт, распустить Раду будет невозможно уже из-за того, что до окончания срока её полномочий будет оставаться меньше полугода. Оставшуюся часть срока парламент сможет работать даже без коалиции, пишет Lenta.ru.