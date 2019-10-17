Пора «переобуваться». К выходным в Нижнем Тагиле похолодает и выпадет снег

В пятницу, 18 октября, в Нижнем Тагиле выпадет снег, обещают синоптики. Понижение температуры начнётся сегодня ночью — столбик термометра опустится до –6 градусов. Днём температура поднимется не выше 0 градусов, сообщает Свердловский гидрометцентр.

Также в пятницу синоптики обещают нам осадки в виде снега, установление временного снежного покрова и гололедицу.

Ночью в субботу, 19 сентября, будет 6–7 градусов ниже ноля. Днём воздух прогреется до 0–1 градуса.

Добавим, что с воскресенья, по прогнозам синоптиков, немного потеплеет — до 0–1 градуса ночью и 3–5 выше ноля днём. Однако, несмотря на переменчивую погоду, поменять на своём авто летнюю резину на зимнюю стоит в ближайшие дни.

Кстати, в прошлом году свердловские автомобилисты «переобувались» почти на неделю раньше — 12 октября.