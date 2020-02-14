«Попыталась наступить на его руку». В МВД объяснили, почему полицейский ударил в живот участницу летнего митинга в Москве

Управление МВД по Центральному административному округу Москвы ответило на жалобу Дарьи Сосновской, которую во время летней акции сотрудник полиции ударил в живот.

Как сообщает «Зона права», в официальном ответе ведомства сообщается, что после изучения видеозаписи инцидента полицейские пришли к выводу, что Сосновская сама спровоцировала случившееся. В МВД считают, что девушка пыталась помешать потянувшемуся за дубинкой полицейскому.

«В этот момент вы делаете широкий шаг, чтобы успеть наступить на дубинку и на руку сотрудника полиции, чтобы не дать поднять дубинку. Именно поэтому сотрудник полиции, чтобы не допустить неправомерных действий, сначала толкает вашу ногу и только потом толкает вас в область живота», — говорится в официальном ответе МВД.

При этом в ответе также сказано, что 10 августа 2019 года сотрудники УВД по ЦАО не участвовали в задержании Сосновской и других активистов.

Напомним, сотрудник полиции ударил Сосновскую в живот на акции протеста 10 августа, этот момент попал на видео, после чего за девушку вступились многие российские знаменитости. Спустя два дня Сосновская подала заявление в СК. Следственный комитет перенаправил её обращение в Росгвардию, где заявили, что росгвардейцы не имеют отношения к произошедшему. Материалы были переданы в Главное управление собственной безопасности МВД России.