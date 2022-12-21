Популярный ресторан доставки еды «Голодная панда» в Нижнем Тагиле предложил свой вариант универсального подарка на Новый год

В Нижнем Тагиле в преддверии новогодних праздников ресторан доставки «Голодная панда» продолжает радовать клиентов привлекательными предложениями по покупке электронных подарочных сертификатов.

Уникальность таких подарков заключается не только в том, что они универсальны и подходят для любого праздника, но и в удобстве их оформления. Вы можете порадовать близкого человека таким подарком любого номинала не выходя из дома. Сертификат бессрочный, поэтому клиент воспользуется им в любое удобное время. Заказчик самостоятельно выбирает дизайн сертификата из предложенных вариантов или загружает собственное изображение в специальной форме на сайте ресторана «Голодная панда». Сервис позволяет клиенту оставить пару тёплых слов получателю, которые «Панда» передаст вместе с сертификатом. Более того, каждый может выбрать дату и время, когда сертификат необходимо отправить.

Успевайте оформить сертификаты до наступления праздников! Уверены, в меню ресторана найдутся блюда по вкусу любому гурману. В «Голодной панде» представлены не только нежные роллы японской кухни, но и ароматная пицца и сочные бургеры. А для любителей самостоятельно выбирать ингредиенты блюда на сайте есть сервис «Конструктор лапши», где из предлагаемого списка ингредиентов можно собрать блюдо с уникальным рецептом.