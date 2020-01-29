Попавшая из шламонакопителя в Черноисточинский пруд дождевая вода не повлияла на качество водоснабжения в Нижнем Тагиле

Вода, которая осенью 2019 года попала из трубы от шламонакопителя в Черноисточинский пруд, «никак не повлияла на качество водоснабжения в Нижнем Тагиле». Об этом АН «Между строк» рассказал руководитель Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры Денис Исаков, отметив, что вода была дождевой.

«Ситуация касается 29-30 октября, когда был допущен несанкционированный сброс “Водоканалом-НТ”. Речь идёт о верховых ливневых водах — дождевых стоках, текущих по рельефу местности. “Водоканал” допустил попадание этих самых вод на территорию самого предприятия. Ручейком они попали в том числе и в шламонакопитель. Вода зашла, а вышла через трубу аварийного сброса», — пояснил агентству Денис Исаков.

В конце октября прошлого года тагильские общественники выложили в соцсетях видео, на котором была видна небольшая струя воды, стекавшая по трубе от шламонакопителя. По словам природоохранного прокурора, предприятие могло предупредить произошедшую ситуацию. Но для этого необходимо было принять определённые технологические решения.

«Один из вариантов — поднять уровень стенки шламонакопителя, где идёт низина рельефа. Через эту низину фактически и попадала вода. С других трёх сторон там нормальная высота, а со стороны гидроузла не очень. Можно отсыпать, например. Произошедшая ситуация — не умышленные действия, а, скорее, небрежность со стороны организации», — добавил Денис Исаков.

За «небрежность» Минприроды Свердловской области оштрафовало предприятие на 150 тысяч рублей, а ответственное должностное лицо — на 15 тысяч рублей.

Напомним, «Водоканал-НТ» не использует шламонакопитель в действующей технологии на Черноисточинском гидроузле с 15 ноября 2018 года. Предприятие перенаправляет объём осветлённых промывных вод на повторный цикл очистки в существующие сооружения водоподготовки. Чистить шламонакопитель начали только после прихода на предприятие нового руководства, менее 10 лет назад, при этом функционирует он с 1971 года. В 2018 году «Водоканал-НТ» вывез из шламонакопителя в Черноисточинске 10 тысяч тонн отходов, в 2019 году — ещё более 6 тысяч тонн. Планируется, что в дальнейшем шламонакопитель полностью освободят от осадков, а его территорию рекультивируют.

В последние годы состояние прудов, снабжающих тагильчан питьевой водой, ухудшается. В Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, которые выделяют токсины. Из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака в пруду гибнет рыба. К началу марта в мэрии Нижнего Тагила планируют определиться с технологией, которая будет применяться для очистки и использования воды из Черноисточинского и Верхне-Выйского прудов. После утверждения технологии администрация снова попробует разыграть конкурс на строительство двух станций водоподготовки.