Попасть за кулисы Нижнетагильского театра кукол смогут все желающие

Прогуляться за кулисы Нижнетагильского театра кукол теперь смогут все желающие. Экскурсия «Театральное закулисье» (0+) будет проводиться по расписанию и на неё начнуть продавать билеты. Прежде экскурсию проводили только для организованных групп в заранее запланированное время.

В закулисье гостей ждёт рассказ об истории театра, постановках и актёрах. Ребята смогут посетить художественно-постановочные мастерские, швейный, монтировочный цеха, пройти за кулисы сцены. Театр хранит большую коллекцию персонажей из разных спектаклей, ребятам расскажут об их создании, устройстве и видах кукол, о театральных профессиях. Также посетители экскурсии пообщаются с артистом-кукловодом и сделают куклу для теневого театра.

Билеты на экскурсии можно купить на сайте и в кассе театра. Стоимость билета — 200 рублей. Ближайшие экскурсии пройдут 11 и 12 февраля в 14:00, а также 4, 5 и 25 марта в 14:00.

Заказать экскурсию для группы тагильчане и гости города могут по телефонам 8 (3435) 41-93-48, 8 (3435) 41-93-53, организатор экскурсии Екатерина Михайловна Баранова.