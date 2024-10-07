«Понравилось городское спокойствие и безмятежность. И томатное мороженое. Не понравилось всё остальное». Челябинский экоактивист Чистомэн в рамках экотура прибрался в Нижнем Тагиле

В конце прошлой недели Нижний Тагил посетил известный блогер и экоактивист из Челябинской области Артур Сиразеев, более известный как Чистомэн. Мужчина почти 10 лет активно занимается вопросами экологии и защиты окружающей среды. Его деятельность привлекает внимание широкой аудитории, и он стал известен своими инициативами по очищению городов от мусора, который наносит немалый урон экосистемам. В Свердловскую область Артур приехал в рамках своего тура по Поволжью, Уралу и Западной Сибири, перед этим побывав в Кировской области.

«Особенность тагильской загаженности заключается в большом количестве стеклянной тары. Я давно такого не видел. Обычно соотношение следующее: пластик — 40%, стекло — 40% и 20% прочее. Но тут преобладающий мусор — стекло. С чем это связано я не знаю. Возможно, культура пития местных алконафтов не позволяет им опуститься до пластиковой тары. Может среди бухариков есть экопросвещённые прослойки, которые пьют в стекле, чтобы к ним в организм не попадали частицы микропластика. Не знаю», — пишет активист в своём блоге.

Эколог подчеркнул, что наличие стеклянного мусора не только портит внешний облик города, но и представляет собой серьёзную опасность для здоровья жителей. Стекло хоть и перерабатываемый материал, оставленный на территории, может долго не разлагаться и создавать потенциальные травмоопасные ситуации для людей и животных.

«Знаете, о чём думает человек, когда экологичное стекло, разрывая мягкие ткани, входит в пяточку? Я знаю. Конечно же я его уберу. Но тысячи точно таких же сюрпризов будет ждать вас весной в вашем парке. Обязательно всем рассказывайте, что стекло “экологичный” материал», — пишет Артур в социальных сетях.

В Нижнем Тагиле блогер прошёлся вдоль реки Тагил в Приречном районе, а также побывал в центре города, на набережной, откуда выложил видео с новым флагштоком. А также разместил у себя в Telegram-канале серию фото с тагильскими мусорными баками и контейнерами.

«Мало урн. Тут нужно срочно поставить третью», — подписал первое фото Чистомэн.

Чистомэн попробовал известное тагильское томатное мороженое, а также в конце своего визита в субботу вечером встретился со своими подписчиками из Нижнего Тагила возле железнодорожного вокзала, откуда отправился в следующую точку своего маршрута — Тюмень.