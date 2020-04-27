Помощника главы Россельхознадзора уволили после обвинений в педофилии

Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров 27 апреля был освобождён от занимаемой должности после того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело за совращение малолетних. Информация о том, что высокопоставленный чиновник подозревается в педофилии, получила широкую огласку в СМИ.

«В прессе широкий резонанс получила информация о том, что помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров может быть обвинён в тяжком преступлении — совращении малолетних. В настоящее время возбуждено уголовное дело, которое взял на личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин», — сообщили в пресс-службе «Единой России».

Как пишет Znak.com, ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева о необходимости увольнения Натарова. Турчак заявил, что появившаяся в СМИ информация дискредитирует органы государственной власти.

По данным РЕН-ТВ, 40-летнего Натарова подозревают в совращении 13-летней школьницы из Москвы. Адвокат чиновника Кирилл Бельский назвал эту информацию клеветой, уверив, что «заявления отдельных СМИ об обвинениях Дмитрия Натарова в сексуальных преступлениях — это ложь и вымысел».