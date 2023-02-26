«Помоги в пути другому, добро вернётся по-любому». Автолюбители Нижнего Тагила объединились, чтобы выручать друг друга на дороге

В современном мире большинство людей настолько увлечены собой и своими проблемами, что не замечают тех, кому нужна их помощь. Несколько лет назад тагильчанин Виктор Коновалов создал общественное движение автомобилистов, которые бескорыстно помогают друг другу в решении различных технических проблем на дороге. Участники сообщества «Взаимопомощь на дорогах» (ВНД) общаются между собой в мессенджерах и социальных сетях, что позволяет оперативно решать вопросы и предупреждать об опасностях. Вытащить забуксовавшую машину, поделиться бензином, помочь заменить пробитое колесо, подсказать хорошего автослесаря, «прикурить» автомобиль — эти и другие добрые дела участники сообщества готовы совершать абсолютно бесплатно. Об истории и мотивах создания движения Виктор рассказал АН «Между строк».

«В июле 2015 года я переехал в Нижний Тагил из Красноуральска. Работал на заводе, а в свободное время таксовал. Часто, особенно зимой, я видел заказы по тарифу “прикурить двигатель”, цена, конечно же, всегда была ощутимая за такие услуги. Ещё очень часто были такие ситуации, когда люди стояли на обочине с открытым капотом и на вопрос, нужна ли помощь, многие отвечали, что уже вызвали эвакуатор либо специалистов автосервиса. Машину эвакуируют на ремонт, и не бесплатно, а ведь деньги — это важная часть быта практически каждого человека», — говорит Виктор Коновалов.

Он, как и любой водитель, не понаслышке знает, какие опасности могут подстерегать на дороге. Знает, что не каждый знакомый, товарищ или даже друг может быстро откликнуться и прийти на помощь. Поэтому в 2015 году Виктору пришла идея создать проект, участники которого будут бесплатно помогать автовладельцам при возникновении непредвиденных ситуаций.

«В августе 2015 года я увидел, как у дедушки при повороте в сторону сквера “Зелёный бульвар” посреди дороги заглохла машина. Многие водители начали сигналить, возмущаться, но никто дедуле не помог. Я остановился, отогнал машину на парковку и смог запустить автомобиль. Вечером начал осмысливать произошедшее и пришёл к мысли, что необходимо организовать общественное движение, где можно было бы бескорыстно помогать друг другу. Так я и создал 26 августа 2015 года сообщество во “ВКонтакте” “Взаимопомощь на дорогах”», — говорит Виктор.

Тагильчанин считает, что гордость и основа проекта — это большое количество участников с активной гражданской позицией, бескорыстных, готовых всегда прийти на помощь. Также автолюбители предупреждают друг друга о пробках, ДТП, ямах и других проблемных участках на дорогах.

«Мы помогаем всем людям, у которых есть проблемы с автомобилем, и ничего не просим взамен. На сообществе я никаким образом не зарабатываю, так как это социальный проект и вся помощь, которую люди оказывают друг другу, — добровольное занятие. Раскрутки сообщества не было, единственный источник, который рассказывал о нашем проекте, — это люди. В результате те, кому помогли, становились теми, кто помогает. Наш девиз: “Помоги в пути другому, добро вернётся по-любому”», — поясняет создатель сообщества «Взаимопомощь на дорогах».

Участники ВНД считают, что, бескорыстно помогая автовладельцам, попавшим в нелёгкую ситуацию, они делают мир немного добрее.

Проект постепенно расширяет свою деятельность. Участники движения неоднократно приезжали к малышам из детского дома: организовывали праздники, дарили подарки, играли вместе с детьми. Виктор считает такие мероприятия важными событиями в биографии сообщества. Незнакомые ранее люди смогли сплотиться и вместе порадовать детишек.

В дальнейшем организаторы движения «Взаимопомощь на дорогах» хотели бы, чтобы их активисты появились в Кушве, Красноуральске, Верхней Туре, Лесном и других городах Свердловской области.