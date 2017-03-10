Помилованная Оксана Севастиди вышла на свободу

Помилованная президентом России Оксана Севастиди, которую осудили за государственную измену из-за sms-сообщения знакомому в Грузию о российской военной технике, освобождена из следственного изолятора «Лефортово», передаёт РИА Новости.

Севастиди не стала общаться с журналистами. Единственной её репликой стал ответ на вопрос о самочувствии.

«Чувствую себя хорошо», — сказала она.

Несмотря на помилование, защита Оксаны Севастиди намерена добиваться оправдательного приговора в Верховном суде.

Напомним, Оксана Севастиди была задержана за госизмену в 2015 году. Её обвинили в том, что в 2008 году, незадолго до начала конфликта в Южной Осетии, она послала знакомому в Грузии sms с сообщением о российской военной технике неподалёку от границы.

В 2016 году её осудили на семь лет. Во вторник, 7 марта, президент России Владимир Путин помиловал Севастиди.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости